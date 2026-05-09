Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Мы готовимся, сейчас у нас самый важный и ответственный отрезок сезона.  Мы проделали большой путь, получили опыт и с этим опытом двигаемся.  Как скажется пауза?  Это финал — любой из факторов может стать решающим.

Мандража нет.  Мы были в разных ситуациях, по-разному складывались серии.  В предыдущих сериях приходилось включать волевые качества.  Да, по счёту они получились примерно равными, но по накалу всё было от ножа.  У соперника много сильных сторон.

Акцентируем внимание, чтобы лучше использовать свои активные отрезки.  Если же инициатива переходит к сопернику, то нужно вовремя переключаться», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

Первый матч серии состоится в Ярославле 11 мая.