Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала состав команды перед выездом в Ярославль на первые матчи финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».
Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков.
Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.
Первый матч между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится 11-го мая в Ярославле.