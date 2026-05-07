Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о будущем в команде нападающего Никиты Гусева.

«С Никитой обязательно будет разговор. В первую очередь нам нужно понять, есть ли у него желание остаться в "Динамо". Я хочу сразу обсудить с ним, какую роль вижу для него в команде и готов ли он к этому. Сейчас в "Динамо" идет смена поколений, и важно аккуратно влить свежую кровь. При этом для меня принципиально, чтобы опытные игроки были примером для молодых в плане отношения к делу, хоккейной этики. Ветераны помогают им расти и чувствовать уверенность, а давить по каждому поводу подрастающее поколение не надо. Молодые должны смотреть на старших и учиться у них», — цитирует Тамбиева «Спорт-Экспресс».

В сезоне КХЛ 2025/26 хоккеист набрал 55 очков (17 заброшенных шайб и 38 результативных передач) в 66 матчах. В плей-офф он заработал два очка (1 гол и 1 передача) в 4 играх.

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, а «Спартак» проиграл «Локомотиву» с результатом 1-4.