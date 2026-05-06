Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги сезона на пресс-конференции.

Андрей Разин globallookpress.com

«Мы не достигли поставленных целей, и это главное. Важно отметить, что команда практически без спадов провела сезон с одним и тем же составом. За исключением последних двух игр регулярного чемпионата, за 66 матчей мы потерпели всего 10 поражений. Этот сезон можно назвать уникальным. Однако, к сожалению, в полуфинале мы уступили», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Команда «Металлург» в сезоне 2025/26 стала обладателем Кубка Континента, победив в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где уступила «Ак Барсу» с результатом 1-4 в серии