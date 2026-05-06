Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый односторонний контракт с 27-летним защитником Федором Гордеевым на один год. Об этом информирует пресс-служба новосибирского клуба.

Федор Гордеев Официальный сайт КХЛ

Федор Гордеев выступал только за «Сибирь» в КХЛ. За время своего пребывания в команде он провел 127 матчей, забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи. Его показатель полезности составил «-34».

По итогам прошедшего регулярного сезона «Сибирь» заработала 69 очков после 68 матчей и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф новосибирская команда проиграла серию «Металлургу» со счетом 1-4.