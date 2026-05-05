Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал считает, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство в КХЛ.

«Ощущал ли я дополнительную ответственность в этом сезоне? Да, определённо. Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно.

Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с Салаватом», — сказал Ремпал Чемпионату.

Напомним, что «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне на стадии 2-го раунда, уступив «Локомотиву» со счетом в серии 0:4.

Ремпал провел за уфимцев 48 матчей в сезоне 2025/2026, забросил 18 шайб и сделал 36 голевых передач.