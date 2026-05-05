Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров высказался о том, что необходимо улучшить команде в подготовке к следующему сезону НХЛ.

globallookpress.com

«Не задумывался о новом контракте.  Что нужно улучшить?  Всё.  Нет чего-то одного, что было бы улучшить.

В игре много всего, над чем нужно работать.  Каждый должен работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону», — приводит слова Кучерова журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети.

    • Напомним, что «Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии 1-го раунда, уступив «Монреалю» со счетом в серии 3:4.

    В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Лайтнинг» 83 матча, забросил 45 шайб и сделал 91 голевую передачу.