Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Сложно это переварить, потому что матч практически был за нами, но мы допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили эти голы. Шайба в целом не должна была к ним переходить. Нужно иметь нервы, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние секунды матча.

Проброс был абсолютно ненужным после первой пропущенной шайбы. Или вбрасывание в средней зоне, когда нам абсолютно не нужно было бежать в атаку, и пустили соперника в свою зону, оказались в проигрышной позиции. Эта борьба в углу — нам нужно было сохранить шайбу, не вниз спускаться по борту, а выше подниматься.

Мы реабилитировались после поражения в предыдущем матче, потому что вели 2:0 и большую часть игры смотрелись хорошо. Понимали, что серия будет длинной. В прошлом году мы сумели реабилитироваться и сравнять счет в серии с 1-3, теперь они сделали это.

У нас только во втором овертайме начались проблемы, в первом овертайме мы смотрелись лучше. Во втором мы недостаточно глубоко доставляли шайбу в зону и теряли ее», — цитирует Буше Sport24.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Седьмая игра между этими командами состоится 6-го мая в Ярославле.