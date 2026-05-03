Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков подвел итоги сезона для своей команды.

«Если говорить про молодёжь, ребята здорово проявили себя. Я представлял себя на их месте. Наверное, у меня с психологией хуже, чем у них. Меня бы в их возрасте трясло, колошматило. Решающие игры — и тебя выпускают. Поэтому только завидую их решимости и хладнокровию.

В целом этот сезон мы очень ровно прошли. Были какие-то поражения, но их было мало, они были точечные, не проигрывали больше двух игр подряд. Это показатель уровня команды. По сравнению с тем сезоном шагнули вперёд», — приводит слова Маклюкова «Чемпионат».

«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где был выбит «Ак Барсом» в полуфинальной серии со счетом 1-4.