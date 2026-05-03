Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал будущее своего партнёра по команде Коннора Макдэвида после неудачного выступления клуба в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Немецкий форвард отметил, что у капитана «нефтяников» продолжает действовать контракт, однако предсказать дальнейшее развитие событий сейчас сложно.

«У Коннора есть контракт с клубом, но только бог знает, как всё сложится дальше. У нас ещё есть время, чтобы выиграть Кубок Стэнли вместе с ним», — заявил Драйзайтль TSN.

В нынешнем сезоне «Эдмонтон» неожиданно завершил борьбу уже в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Анахайм Дакс» в серии со счётом 2:4.

Ранее сам Коннор Макдэвид заявлял, что хочет побеждать и надеется добиться успеха именно в составе «Ойлерз».