Бывший тренер «Лады» Никита Щитов прокомментировал ход серии между «Ак Барсом» и «Металлургом».

«Чего не хватает "Металлургу"? Реализации моментов, более дисциплинированной игры. Мы видим, было много удалений в последнем матче, но против "Ак Барса" очень тяжело действовать. Очень хорошая, мастеровитая, физически крепкая, быстрая, мобильная команда. "Ак Барс" выключил лидеров Магнитогорска, тяжело им играть.

Можно ли уже сказать, что "Ак Барс" вышел в финал? Я не возьмусь утверждать, потому что это спорт и всякое бывает, но с большой долей вероятности "Ак Барс" пройдет. У них больше шансов сейчас, и изначально в серию они заходили все‑таки фаворитами больше, чем Магнитогорск», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится завтра, 3 мая, в Магнитогорске.