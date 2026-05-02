Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст высоко оценил вклад своего партнера по команде Евгения Малкина в успехи клуба и всей НХЛ, отметив, что россиянин, по его мнению, недооценен в хоккейном сообществе.

Раст подчеркнул, что считает Малкина одним из величайших игроков в истории лиги.

«Он выиграл множество индивидуальных наград, становился обладателем Кубка Стэнли и сделал очень многое для этой лиги. Когда рядом играет такой партнер, как Сидни Кросби, иногда сложно оказаться в центре внимания, но Малкин на протяжении всей карьеры был по-настоящему исключительным хоккеистом», — заявил Раст Pens Inside Scoop.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин провел 56 матчей за «Питтсбург», в которых забросил 19 шайб и отдал 42 результативные передачи.