Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (4:0) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Отличная игра, с первого же вбрасывания ребята задали темп, пошли вперёд. Спасибо огромное болельщикам, чувствовалась наэлектризованная атмосфера во дворце. Ребята вдохновились такой атмосферой. Опыт и характер сказывались на игре. Даниил Исаев, семь защитников и 12 нападающих здорово отработали — командная победа. Всю игру провели на одном дыхании, показалось, что Серебряков некомфортно чувствовал себя в воротах, поэтому просили ребят чаще бросать.

Как шла подготовка? Все очень просто, мы доверяем игрокам, сказали, что верим в них. Мы понимаем ситуацию, самое главное, что игроки тоже это понимают и показали прекрасную игру.

Важно ли было сыграть на ноль? Да, важно, что не дали сопернику забить. Когда команда играет на ноль, все думают о вратаре, для него это важно. В каждом движении Исаева была видна четкость», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч противостояния будет сыгран в Омске 4 мая.