Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил надежды, что национальная команда в скором времени будет допущена до международных соревнований.

Александр Овечкин в составе сборной России globallookpress.com

«Я очень надеюсь, что наших хоккеистов допустят для участия в международных соревнованиях в ближайшее время, но многое зависит от международной политической обстановки.

Кто способен возглавить национальную команду после снятия бана? Тренера сборной назначает федерация, им и решать, а наше дело — болеть за ребят», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Сборная России не играет на чемпионатах мира с 2022-го года из-за боевых действий на Украине. Также россияне пропустили Олимпиаду-2026.