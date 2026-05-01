Нападающий «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй, которому исполнится 25 лет в следующем году, станет ограниченно свободным агентом по завершении сезона 2025/26.

Последние два сезона Холлоуэй играл на двухлетнем контракте с зарплатой 4,5 миллиона долларов. Летом 2026 года у него появится возможность пройти процедуру арбитража, и он сможет рассчитывать на квалификационное предложение в размере 2,2 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Холлоуэй набрал 51 очко (22 шайбы и 29 передач) в 59 матчах. В сезоне 2024/25 он заработал 63 очка (26 голов и 37 ассистов) за «Блюз».

По информации The Athletic, Холлоуэй планирует добиваться долгосрочного контракта. Ожидается, что его зарплата по новому соглашению составит от 7 до 8 миллионов долларов на срок 4-5 лет.