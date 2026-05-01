Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

«По ходу матча мы добавляли. Во втором периоде за счет своих активных действий создали моменты, забили два гола. Третий период получился боевым, мы довели матч до победы. Хорошая командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Любопытный момент матча, когда засчитали гол "Металлурга" с формулировкой про "переход хода"? Объявили переход хода. Это где‑то же было в "Поле чудес"? Подъехали и сказали, что такое решение приняли. Действительно это был переход хода. Но мы посмотрим момент, разберем, попросим прояснить», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 3:1. Следующий поединок между этими командами состоится 3-го мая в Магнитогорске.