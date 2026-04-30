Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился мнением об игре своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:0).

«Каждая игра важная в плей-офф, при этом все встречи нужно быстро забывать. Сделали правильные выводы после поражения, оборонялись хорошо, забили свои моменты. Ключевое, что сегодня сыграли дисциплинированно, у нас не было удалений, все играли равномерно.

Определённая хитрость сегодня играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас. В третьем периоде нам нужно было адаптироваться, немного неправильно действовали, поэтому игра шла в нашей зоне в начале отрезка.

Главное — грамотно и дисциплинированно играть в своей зоне, не отдавать ни сантиметра в своей зоне, какой бы уставший ни был. Такой был мотив в третьем периоде, но ничего не поделаешь», — передает слова Якупова Чемпионат.

После этого матча «Авангард» повел в серии с «Локомотивом» со счетом 3:1. Следующая встреча между этими командами состоится 2-го мая в Ярославле.