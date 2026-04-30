Леонид Тамбиев, новый главный тренер московского «Динамо», намерен взять на себя управление трансферной политикой клуба, как сообщает «Сила Спорта».

Согласно источнику, Тамбиев ранее выполнял аналогичные функции в «Адмирале» из Владивостока. В «Динамо» он уже приступил к поиску нового спортивного директора.

Важно отметить, что ведущие защитники клуба, Игорь Ожиганов и Даниил Пыленков, останутся в команде на следующий сезон. Однако голкипер Максим Моторыгин, вероятно, продолжит карьеру в Северной Америке.

В текущем сезоне «Динамо» не смогло преодолеть 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив серию минскому «Динамо» со счетом 0-4.