Нападающий «Локомотива» Рихард Паник оценил игру своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:2).

«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты.

Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, всё было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали.

Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», — передает слова Паника Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 1:3. Следующий поединок между этими командами состоится 2-го мая в Ярославле.