Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о будущем нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Как Евгений скажет, так и будет, он на это имеет право. Он величайший хоккеист и примет правильное решение.

Оно будет правильным для него, это самое главное. Он сам никому ничего не должен», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает летом 2026-го года. В нынешнем сезоне россиянин провел за команду 62 матча, забросил 21 шайбу и сдедал 43 голевые передачи.