Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Что касается итогов, могу сказать, что недоволен результатом. Для ЦСКА не существует ничего, кроме первого места. А что касается оценки нашей деятельности, существуют другие люди. Будет сделано все для того, чтобы достичь результата, цели, которую мы ставим себе», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где потерпел поражение от омского «Авангарда» в серии со счетом 1-4.