Защитник Евгений Кулик заключил новое соглашение с уфимским клубом «Салават Юлаев». Контракт рассчитан на два года, как сообщает пресс-служба команды.

Евгений Кулик globallookpress.com

Кулик присоединился к «Салавату Юлаеву» в сентябре 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате и заработал 13 очков (2 шайбы и 11 передач). В трех играх плей-офф он отметился одной результативной передачей.

Ранее Кулик выступал в КХЛ за «Спартак», «Авангард», «Югру», «Трактор» и «Амур». За свою карьеру в лиге он провёл 666 матчей и набрал 106 очков (25 шайб и 81 передача), имея показатель полезности «+22».