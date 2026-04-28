Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (4:2) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Очень классная командная победа. Немного расстроился за ребят после первого периода, потому что здорово играли, а ушли на перерыв со счётом 0:2. В раздевалке после первого периода была хорошая беседа: никто не вешал голову, все были уверены в партнёрах. Переломили ход встречи, второй период стал решающим.

Говорили ли с командой, что нужно убрать эмоции? Да, мы обращаем внимание на все моменты и обсуждали эту ситуацию. В хоккее много эмоций: иногда получается сдерживаться, а иногда — нет. Всё накалено до предела между соперниками. Сегодня команды показали хороший хоккей.

Говорили ли что‑то команде о том, что мало реализовали в большинстве? Конечно, "5 на 3" часто является ключевым в матче. Но даже после того, как не забили, никто не раскисал и не было никакого негатива. Потом забили очень важный гол и повели в счёте», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 апреля в Омске.