Белорусский форвард Виталий Пинчук объявил о своем уходе из минского «Динамо».

В социальных сетях он выразил благодарность своим партнерам по команде и тренерам, подчеркнув, что ему было большой честью выступать за «Динамо». Пинчук отметил, что Минск навсегда останется для него особенным городом.

Пинчук играл за минское «Динамо» с 2020 года и за это время набрал 145 очков (73 шайбы и 72 передачи) в 252 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он заработал 22 очка (9 шайб и 13 передач) в 28 матчах.