Российский вратарь Сергей Бобровский намерен продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз», сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман.

Сергей Бобровский globallookpress.com

«Помню, как в прошлом году мы сомневались, что "Флорида" сможет удержать таких игроков, как Маршан, Экблад и Беннет. Но если клуб решит что-то предпринять, он найдёт способ это сделать. Бобровский хочет остаться», — цитирует Фридмана NHL Rumor Report.

Контракт Бобровского с «Флоридой» рассчитан на семь лет и составляет 70 миллионов долларов. Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе этой команды — в 2024 и 2025 годах.