Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о назначении Леонида Тамбиева наставником команды.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Хочу сказать, что у "Динамо" одна задача — побеждать. Для тренера важно начать сезон с самого начала, провести предсезонку. Считаю, заходить в команду в середине сезона было бы неправильно, бывают разные ситуации.

Я был более хорошей кандидатурой? Спасибо болельщикам за поддержку. Я работаю в сборной России. Скоро у нас будет тренировочный лагерь сборной до 18 лет, буду лично проводить мастер‑классы», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало седьмым в Западной конференции и вылетело в первом круге плей-офф от минских одноклубников со счётом 0-4.

Тамбиев известен по работе с «Адмиралом» в период с 2021 по 2025, где вывел клуб во второй раунд Кубка Гагарина-2023. Во второй половине этого сезона он был помощником Игоря Ларионова в СКА.