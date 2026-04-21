Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц не сможет принять участие в третьем матче плей-офф НХЛ против «Миннесоты», заявил главный тренер команды Глен Галуцен.

«В третьем матче серии его присутствие крайне маловероятно. Мы продолжим играть с теми игроками, которые продемонстрировали отличную игру, но, к сожалению, Хинтц точно не выйдет на лед», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

21 апреля на домашней арене «Старз» одержали победу над «Уайлд» со счетом 4:2, сравняв счет в серии до двух побед — 1-1. 29-летний финский форвард получил травму в матче с «Колорадо» 7 марта, который завершился поражением «Далласа» в серии пенальти (4:5 Б).

В сезоне 2025/26 Хинтц провел 53 матча и набрал 44 очка (15 голов и 29 передач).