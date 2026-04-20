Российский нападающий Никита Кучеров вошёл в число двадцати лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.

В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» форвард «Тампа-Бэй» записал на свой счёт две голевые передачи и довёл общее количество очков в играх на выбывание до 173.

Этот результат позволил Кучерову обойти Петера Форсберга и сравняться с Марио Лемье. Теперь россиянин делит с канадской легендой 19-е место в списке самых результативных игроков плей-офф лиги.

Лидером по количеству набранных очков в матчах Кубка Стэнли остаётся Уэйн Гретцки, у которого 382 балла.

Отметим, что сама встреча завершилась победой «Монреаля» в овертайме со счётом 4:3.