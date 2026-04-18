Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мыслями о предстоящих полуфинальных парах Кубка Гагарина.

Александр Радулов («Локомотив») globallookpress.com

«Локомотив» — «Авангард»? Я думаю, будет интереснейшая серия. Два североамериканских тренера, две сильные команды. Победит сильнейший, здесь трудно сказать.

У кого больше шансов в серии «Металлурга» с «Ак Барсом»? Сейчас нет фаворитов, остались самые сильные команды, которые будут биться за финал, поэтому непредсказуемая ситуация«, — цитирует Каменского "Матч ТВ".

Полуфинальные серии Кубка Гагарина начнутся 24 апреля матчем между "Локомотивом" и "Авангардом" в Ярославле, на следующий день стартует противостояние "Металлурга" и "Ак Барса" в Магнитогорске.