Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мнением об игре своей команды во втором раунде плей-офф КХЛ против «Металлурга» (счет в серии — 1:4).

«Хочу поздравить "Металлург" с победой. Это честно. По итогам серии они были сильнее. Для нас сезон закончен, но его можно занести в актив. Встретиться с "Металлургом" и показать достаточно качественный хоккей — это было непросто, но мы смогли создать определенные проблемы сопернику. Ребята в этой серии выросли как личности, как хоккеисты. Именно на высоком уровне при таком давлении нужно становиться стабильнее, сильнее. Многие моменты у нас получились. В спорте все честно, "Металлург" идет дальше.

Откуда в концовке доставали у себя силы? Это момент психологии. Ты стоишь на краю пропасти, нужно проявлять свои лучшие качества, быть собранным, сконцентрированным. Но мы все прекрасно понимаем, "Металлургу" тоже приходится играть по‑другому. Здорово, что в двух матчах подряд нам удавалось вернуть интригу. Не хочу никого выделять из парней. Мы все понимаем, что проиграли все вместе.

Что преобладает по эмоциям? Чувство гордости и недосказанности. Я благодарен парням, но при этом понимаю, что могли где‑то больше сделать. Как оценю действия Дениса Костина в плей‑офф? Думаю, он точно доказал, что является первым номером Торпедо», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

Напомним, что в первом раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» прошло «Северсталь» со счетом в серии 4:1. В 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина нижегородцы уступили «Металлургу».