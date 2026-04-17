Патрик Альвин уволен с поста генерального менеджера «Ванкувера», сообщает пресс-служба клуба из Британской Колумбии.

«Я хотел бы поблагодарить Патрика за всю его усердную работу в течение последних четырёх сезонов. Под его руководством мы собрали много талантливых молодых игроков, он помог нам заложить фундамент для перестройки команды. Этот сезон стал разочарованием для всех в организации, понимаем, насколько это было неприятно для тех, кому небезразлична судьба команды. В дальнейшем нашей целью будет продолжать привлекать молодых игроков, которые смогут расти вместе с нашей нынешней группой и сформировать наше следующее конкурентоспособное ядро», — цитирует Рутерфорда пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне «Ванкувер» набрал 58 очков в 82 играх и занял последнее место в общей таблице лиги.