Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк высказался о вылете московских армейцев на стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что ЦСКА уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф КХЛ со счетом в серии 1:4.

«Игра ЦСКА в плей-офф отличается от того, что было в начале сезона. К сожалению, одной шайбы мало, чтобы выигрывать, нужна результативность. Если голов нет, то трудно замахнуться на кубок.

Есть над чем работать, есть хороший материал, команда управляемая, налаженная дисциплина. Хоккей хороший был, но выигрывает сильнейший», — приводит слова Третьяка ТАСС.