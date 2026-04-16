Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о вылете своей команды на стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«Чтобы стать сильнее, нужно правильно проанализировать. Это касается не только тренерского штаба, но и игроков. Проанализировать надо не только игру, но и уровень притязаний.

Сказал ребятам, что это неудовлетворительное завершение сезона, чтобы не было иллюзий, что мы бились и играли, но дальше идет Авангард», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

В пятом матче ЦСКА проиграл омичам со счетом 1:2. Московские армейцы уступили «Авангарду» (счет в серии — 1:4).