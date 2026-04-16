Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 апреля.

«Флорида» — «Детройт» — 8:1

По две шайбы в составе хозяев забросили Люк Канин и Майк Беннинг, также отличились Винс Хиностроза, Эй Джей Грир, Коул Швиндт и Коул Рейнхардт.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

Единственный гол за «Ред Уингз» забил Джастин Фолк.

«Флорида» финишировала на 14‑й строчке в Восточной конференции с 82 очками. «Детройт» стал 10‑м — 92 очка.

«Тампа» — «Рейнджерс» — 2:4

У «Рейнджерс» дубль сделал Тай Картье, также забивали Гейб Перро и Мика Зибанежад. В составе хозяев отличились Оливер Бьоркстранд и Кори Перри.

Никита Кучеров не набрал очков и не смог догнать форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, лидирующего в списке лучших бомбардиров. У 32‑летнего россиянина 130 (44+86) очков, а у канадца — 134 (48+86).

«Рейнджерс» стал последним на «Востоке» с 77 очками. «Тампа» — третья, имея в активе 106 очков.

«Баффало» — «Даллас» — 3:4 Б

В основное время у «Сэйбрз» забили Джош Норрис, Зак Бенсон и Алекс Так, а у гостей — Маврик Бурк, Эса Линделл и Джастин Хрыковиан. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

Защитник «Старз» Илья Любушкин сделал ассист; у него 9 (1+8) очков в 53 играх.

«Даллас» набрал 112 очков и финишировал на 2‑м месте в Западной конференции. «Баффало» стал вторым в Восточной конференции — 109 очков.

«Оттава» — «Торонто» — 3:1

У «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон, Уоррен Фогеле и Дилан Козенс. Единственная шайба «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера.

Защитник хозяев Артём Зуб сыграл 22 минуты и не отметился результативными действиями. 30‑летний россиянин завершил регулярку с 30 (5+25) очками в 81 игре.

«Оттава» финишировала на 6‑м месте в Восточной конференции с 99 очками. «Торонто» стал пятнадцатым — 78 очков в 82 играх.

«Чикаго» — «Сан‑Хосе» — 5:2

У хозяев дубль оформил Луи Кревье, а также отличились Сэм Ринцель, Райан Грин и Ник Лардис. За гостей забивали Марио Ферраро и Майк Миса.

Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 19 из 24 бросков по своим воротам. Защитник Дмитрий Орлов сделал ассист.

«Чикаго» набрал 72 очка и финишировал на 15‑й строчке в Западной конференции. «Сан‑Хосе» идёт на 10‑й строчке — 84 очка в 81 игре.

«Вегас» — «Сиэтл» — 4:1

Лучшим в составе хозяев стал Райлли Смит, на счету которого дубль; также забили Ши Теодор и Митчелл Марнер. Единственная шайба «Кракен» на счету Шейна Райта.

«Вегас» занимает 4‑е место на «Западе» с 95 очками. «Сиэтл» идёт на 13‑й строчке — 79 очков в 81 игре.