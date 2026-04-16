Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о своем назначении в клуб.

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Является ли вызовом работа в "Автомобилисте"? Однозначно. Надо признать, что все равно будет новая команда, надеюсь, что с новой философией, с новым составом. Более чем уверен, что мы будем собирать коллектив из ряда критериев — трудолюбие, "горячее сердце", самоотверженность, работоспособность, человеческие качества и мастерство.

Есть ли понимание того, каким будет ваш тренерский штаб? На данный момент с кем‑то еще находится в процессе согласования. Кто‑то не дал согласия, кто‑то еще играет, кто‑то уже приехал. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что штаб еще на стадии формирования», — цитирует Кудашова пресс‑служба «Автомобилиста».

Кудашов сменил на данной должности Николая Заварухина, уволенного после поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2-4).