ХК «Автомобилист» и форвард Рид Буше приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт КХЛ.

При этом права на игрока останутся за клубом из Екатеринбурга.

Всего в текущем сезоне Буше провел за «Автомобилист» 43 матча и набрал в них 42 (17+25) очка.

32-летний нападающий также известен по игре за «Авангард», «Локомотив», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Девилз».

Всего в КХЛ он сыграл 380 матчей и набрал в них 350 (187+163) очков. В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.