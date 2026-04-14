Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:1) в четвертой встрече 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Все просто, мы в серии. Готовимся к следующей игре.

Прибавляет ли команда? Не скажу, что счет по игре, но парни сыграли на победу. Этого не хватало в предыдущих играх. Серия, за исключением первого матча, ровная, мы неправильно в нее вошли. Это хороший момент для роста многих молодых парней.

Всегда говорим ребятам, вы даже не знаете свой потенциал, узнаете его только если вывернетесь наизнанку. Соперник заставляет делать это каждую смену», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА уступает в серии со счетом 1-3. Следующий матч состоится 16 апреля в Омске.