Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (4:0) в четвертой встрече 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Одна из самых целостных наших игр с начала плей‑офф. В плане того, что мы позволили соперникам, хорошая игра для нас. Хотелось бы отдать дань уважения и поздравить с хорошим сезоном "Салават" и Виктора Козлова. Хорошая история для всей лиги, когда команда перевернула сезон. Они здорово отыграли часть чемпионата. Они здорово провели серию с "Автомобилистом". У "Салавата" было несколько игроков, которые болели и получили травмы. Хочется отдать дань уважения им за то, как они сражались, и за весь сезон.

Идеально ли сыграли сегодня? Мы говорили об этом с ребятами. Знали, что сопернику терять нечего, знали, что они выйдут как на последний бой. То, что мы открыли счет в матче, сыграло одну из самых важных ролей. Знали, что соперник будет раскрываться. Мы провели хорошую игру и были достойны этой победы.

Игра Радулова? Он ветеран, настоящий профессионал, следит за собой, работает больше всех. Удивительно, что он в таком возрасте чувствует страсть к игре. Поэтому такие результаты.

Почему не было ни одной перестановки в составе в течение серии? Казалось, что никто не выпадает из картины. Все четыре звена ровно работали. Мы видели, как команда продолжает идти вперед, и каждый раз решали оставить состав», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ярославцы в полуфинале сыграют с победителем пары «Авангард» — ЦСКА.