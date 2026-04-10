Защитник ЦСКА Ник Эберт поделился мнением об игре своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3).

«У нас были хорошие моменты, это тяжёлые кубковые игры. Могли сравнять счёт, не сделали этого, но впереди другие матчи, к которым нужно готовиться. ЦСКА ещё точно есть что показать.

Сегодня только в третьем периоде поймали свою игру, за это нужно зацепиться. Забить гол, получить инициативу и сделать всё, чтобы переломить серию», — передает слова Эберта Чемпионат.

После этого матча ЦСКА уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:2. Следующий поединок между этими командами состоится 12-го апреля в Москве.