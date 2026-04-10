Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над ЦСКА (3:2) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Первый период был не очень хорошим в нашем исполнении, потому что мы вышли поиграть в хоккей, а не биться, бороться и сражаться. Во втором мы действовали уже значительно лучше. По третьему периоду я бы сказал, что мы можем быть лучше в плане того, чтобы играть от обороны и закрывать матчи. Но удаление нас подвело. Если бы не оно, этого бы гола не случилось, возможно, и мы бы спокойно довели дело до победы. Однако немного сами себе потрепали нервы, дважды не попали еще по пустым воротам — понервничать пришлось. Но уверен, что в следующем матче мы покажем себя лучше», — цитирует Буше «Матч ТВ».

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Авангарда». Теперь команды переезжают в Москву, третья игра состоится 10 апреля.