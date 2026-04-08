Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:1).

«Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника. Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. У меня был шанс сравнять, были ещё моменты, но это плей-офф, так случается. Мы уже сталкивались с такой игрой на старте первого раунда, мы проходили это, так что вернёмся лучше.

В концовке казалось, что "Локомотив" не устоит? Где-то их вратарь сыграл удачно. Мы делали почти всё возможное, бросали, закрывали обзор.

За счёт чего "Салават" может улучшить свою игру ко второму матчу? Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной — скоростью. Они могут начать отбрасываться, инициатива перейдёт к нам, за счёт этого и стоит играть», — цитирует Сучкова сайт «Салавата Юлаева».

После этого матча уфимцы уступают «Локомотиву» со счетом в серии 0:1. Следующий матч состоится 10-го апреля в Ярославле.