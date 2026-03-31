Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мыслями после победы своей команды над «Нефтехимиком» (5:2) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
«Была интересная игра, близкий, напряженный матч. Мы воспользовались своими моментами, ребята хорошо их использовали, особенно Волков, он выдал отличный матч, повел нас за собой, три первых шайбы — его заслуга. Все сражались, это командная победа.
Одна передача в текущем плей-офф? Стараюсь отталкиваться от своей игры, показывать лучший хоккей. Да, может, что‑то и не получается, но стараюсь действовать на команду и не думать про себя и личные показатели. Просто стараюсь приносить пользу. Мы становимся лучше каждый день.
Комфортный счет в серии? Для нас ничего не изменилось, нужно одержать четыре победы, а сейчас их только три. Работаем дальше. Но зная, как играет "Нефтехимик", могу сказать, что следующий матч точно будет тяжелым для обеих команд», — цитирует Шарипзянова «Матч ТВ».
«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч между командами состоится 1 апреля в Омске.