Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков высказался о перспективах минского «Динамо» в серии плей-офф против одноклубников из Москвы.

«В динамовском противостоянии все решено? Нет, еще не решено. Думаю, что все решится в ближайшие два матча. Минское "Динамо" дожмет московское. Сейчас минская команда выглядит предпочтительнее во многих аспектах.

Можно ли назвать минское "Динамо" фаворитом Кубка Гагарина? Нет, считаю, что одного фаворита нет. У нас много команд, способных побороться за Кубок. На бумаге, на словах может быть что угодно, а на деле будет видно, кто и что сделает», — сказал Коньков «Матч ТВ».

Минское «Динамо» ведет в серии плей-офф против московского «Динамо» со счетом 3:0. Следующий поединок состоится сегодня, 30-го марта в 19:30 мск.