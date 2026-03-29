Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против СКА (4:2).

«Тяжелая игра. Готовимся дальше. Что поменяли по сравнению с предыдущей игрой? На детали обращали внимание. Особо ничего не меняли.

Гурьянова раскрепостила первая заброшенная шайба? Он достаточно опытный игрок. Нападающему любая заброшенная шайба придает уверенность. Должна быть гармония.

Почему не играл Эберт? Ничего, все нормально. Он просто три игры подряд сыграл. Он к нам поздно присоединился, дали восстановиться.

Следующий матч может быть последним в серии, какие вижу перспективы? Этим хоккей и прекрасен. Оценивать — задача экспертов, а мы просто фокусируемся и готовимся к следующему матчу», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА повел в серии плей-офф против СКА со счетом 3:1. Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Москве.