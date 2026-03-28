Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (3:4 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Что с Кином? Завтра будет понятно после обследования. Пока понятно, что он не доиграл этот матч. Что с ним дальше? 50 на 50.

Холодилин? У него есть небольшое повреждение. Решили дать ему передышку. Посмотрим на его состояние.

Почему "Спартак" играл активнее в серии? Я просил нападающих в Ярославле играть более активно, агрессивно. Понятно, что "Локомотив" обучен, знает, как этому противостоять. Но если мы не будем угрожать их воротам, то не победим. И сами ребята видят, что могут играть с этой командой.

Почему пропустили четырежды? Первая и вторая шайбы — наши ошибки, их не должно было быть. Не хватает опыта. Игроки иногда теряются в ситуациях. Все мы — люди, все ошибаемся. Важно сделать правильные выводы.

Не стоит ли проще играть в большинстве? И они нас изучают, что скрывать. Но больше идет от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно.

Есть ли смысл в ротации? Сейчас у нас есть обойма игроков. И мы смотрим за ребятами из "Химика". Пока будем играть теми, кто есть. Что дальше — сами видите, есть травмы. Но большую ротацию в плей‑офф нет смысла делать.

Почему при 2:3 решили сыграть в шесть форвардов? В этом эпизоде я решил сыграть так. Тем более у нас не было Кина. Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось бы спасать матч в концовке», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.