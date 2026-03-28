Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (3:4 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Алексей Жамнов

«Что с Кином?  Завтра будет понятно после обследования.  Пока понятно, что он не доиграл этот матч.  Что с ним дальше? 50 на 50.

Холодилин?  У него есть небольшое повреждение.  Решили дать ему передышку.  Посмотрим на его состояние.

Почему "Спартак" играл активнее в серии?  Я просил нападающих в Ярославле играть более активно, агрессивно.  Понятно, что "Локомотив" обучен, знает, как этому противостоять.  Но если мы не будем угрожать их воротам, то не победим.  И сами ребята видят, что могут играть с этой командой.

Почему пропустили четырежды?  Первая и вторая шайбы — наши ошибки, их не должно было быть.  Не хватает опыта.  Игроки иногда теряются в ситуациях.  Все мы — люди, все ошибаемся.  Важно сделать правильные выводы.

Не стоит ли проще играть в большинстве?  И они нас изучают, что скрывать.  Но больше идет от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно.

Есть ли смысл в ротации?  Сейчас у нас есть обойма игроков.  И мы смотрим за ребятами из "Химика".  Пока будем играть теми, кто есть.  Что дальше — сами видите, есть травмы.  Но большую ротацию в плей‑офф нет смысла делать.

Почему при 2:3 решили сыграть в шесть форвардов?  В этом эпизоде я решил сыграть так.  Тем более у нас не было Кина.  Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось бы спасать матч в концовке», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1.  Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.