Третий матч серии плей‑офф Кубка Гагарина между «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой гостей со счётом 3:1.

На 18‑й минуте в большинстве Александр Петунин вывел «Металлург» вперёд после передач Робина Пресса и Сергея Толчинского.

Хозяева смогли отыграться после точного броска Энди Андреоффа на 21‑й минуте — ему ассистировали Валентин Пьянов и Семён Кошелев.

Победу «Магнитке» принёс на 32‑й минуте Дерек Барак. Голевые передачи записали на счёт Макара Хабарова и Артёма Минулина.

Точку в матче на последней минуте поставил Сергей Толчинский.

Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу «Металлурга». Четвёртая игра, которая может стать последней, пройдёт 28 марта.