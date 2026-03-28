Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями после третьего матча серии против «Сибири» (3:1) в первом раунде Кубка Гагарина 2026 года.

«Сегодняшняя игра была очень хорошей. В третьем периоде мы проявили стойкость, хотя я не люблю использовать это слово. Сибиряки оказывали сильное давление, а мы старались играть от обороны. Серия еще не завершена, и говорить о ее легкости было бы преждевременно. В прошлом сезоне мы сами допустили много ошибок, и сейчас мы стараемся не повторять их», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Серия ведется со счетом 3:0 в пользу «Металлурга», и команда находится на шаг от выхода во второй раунд турнира. Следующий матч между «Металлургом» и «Сибирью» состоится 30 марта в Новосибирске.