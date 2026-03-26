Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против СКА (4:2).

«Парни правильно реагировали на ситуации. Ключевых моментов в этой встрече было несколько. Один из таких — гол Гурьянова, когда его партнёр принял на себя удар и отдал передачу из борьбы. В плей-офф это и требуется: держать удар, сохраняя систему команды.

Мы играем так, как играем. Играем в свой хоккей. Просто сейчас все в игровом тонусе, и больше осмысленных действий. Мы не делали ставку на Гамзина. Он сам получает это место. В плей-офф время не дают, его берут за счёт своей игры.

У судей я интересовался, как мы играем: по правилам плей-офф или регулярного чемпионата», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча ЦСКА ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Следующий поединок состоится 27-го марта в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 мск.