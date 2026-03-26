Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о второй победе над московским «Динамо» (4:1) в серии плей-офф КХЛ.

Дмитрий Квартальнов

«Очередная тяжёлая игра.  По первым минутам было это понятно, получилось сразу забить.  Идём дальше.

Нормально.  Бывают в хоккее такие вещи.  С ним всё хорошо.

Ещё раз говорю, хорошее большинство имеет команда [»Динамо« Москва].  Тут важен момент дисциплины, ребята это понимают.  Едем в Москву.  Наверное, будет совершенно другая игра.  Посмотрим», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Третья игра пройдёт 28 марта в Москве.  Счёт в серии 2:0 в пользу минского «Динамо».