Как сообщает официальный сайт КХЛ, форвард нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин получил дисквалификацию на одну игру.

Алексей Кручинин globallookpress.com

Причиной такого решения стала грубая игра 34-летнего хоккеиста во встрече первого матча плей-офф против «Северстали» в отношении нападающего соперника Ильи Иванцова. После удара у игрока пошла кровь, а сам виновник эпизода получил дисквалификацию до конца матча

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Северсталь" — "Торпедо" и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Торпедо" Алексея Кручинина по п. 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — написала пресс-служба КХЛ.